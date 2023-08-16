В Сумгайыте произошло массовое отравление

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 10:10 в больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратились с отравлением 12 человек.

Об этом сообщили в среду Trend в TƏBİB.

Было отмечено, что среди пострадавших - 6 женщин и 6 мужчин. Из отравившихся 2 человека находятся на лечении в реанимационном отделении, 3 человека — в терапевтическом отделении, 7 человек — в палате под наблюдением. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.