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В Сумгайыте произошло массовое отравление

Общество Материалы 16 августа 2023 13:12 (UTC +04:00)
В Сумгайыте произошло массовое отравление

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в 10:10 в больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратились с отравлением 12 человек.

Об этом сообщили в среду Trend в TƏBİB.

Было отмечено, что среди пострадавших - 6 женщин и 6 мужчин. Из отравившихся 2 человека находятся на лечении в реанимационном отделении, 3 человека — в терапевтическом отделении, 7 человек — в палате под наблюдением. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

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