Кубок мира по шахматам в Баку: определился соперник Магнуса Карлсена в финале и Ниджата Абасова в матче за 3-е место

БАКУ /Trend/ - Соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в матче за третье место на Кубке мира по шахматам в Баку станет Фабиано Каруана (США), сообщает в понедельник Trend.

Сегодня в тай-брейке полуфинала в мужской секции играли Рамешбабу Прагнанандха (Индия) и Фабиано Каруана (США). Победу одержал Рамешбабу Прагнанандха, он будет играть в финале с Магнусом Карлсеном (Норвегия), а в матче за третье место соперником Ниджата Абасова станет Фабиано Каруана.

Общий счет в полуфинале (две классические партии и тай-брейк): Рамешбабу Прагнанандха - Фабиано Каруана – 3,5-2,5 в пользу шахматиста из Индии.

Первая партия финала и матча за третье место состоится 22 августа.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.