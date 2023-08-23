Вторая партия финала Кубка мира по шахматам в Баку завершилась ничьей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по шахматам в Баку 23 августа завершилась вторая партия финала в мужской секции, сообщает в среду Trend

В финале за шахматной доской встретились Магнус Карлсен (Норвегия) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Вторую партию финала, как и первую, шахматисты сыграли вничью. Победитель Кубка мира по шахматам в Баку определится 24 августа на тай-брейке.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку завершился 21 августа, его выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.