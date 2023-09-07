Община Западного Азербайджана ответила на обвинения комиссии Тома Лантоса (Дополнено)

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БАКУ/Trend/- Шестого сентября в Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса Конгресса США (Комиссия Тома Лантоса) были организованы слушания, нацеленные против Азербайджана. Выступивший на слушаниях Луис Окампо, проявивший особое рвение в гонке азербайджанофобии, которая ведется в настоящее время в некоторых западных странах, озвучил ряд оскорблений в адрес Азербайджана. Это в очередной раз доказывает лицемерие Комиссии Тома Лантоса, политизацию и эксплуатирование ею темы прав человека, а также участие комиссии во враждебной кампании против Азербайджана, проводимой некоторыми кругами.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В нем отмечается, что Община призывает Комиссию Тома Лантоса отказаться от грубого вмешательства во внутренние дела других стран, уделять внимание проблемам в собственной стране, например защите прав коренных американцев и применению полицией чрезмерной силы. Община также призывает Хуана Мендеса, который вместе с Луисом Окампо выдвинул нелепые обвинения в адрес Азербайджана, поднять вопрос о том, почему, несмотря на многочисленные обращения, его не допустили в тюрьму Гуантанамо в то время, когда он был специальным докладчиком ООН по вопросу о пытках.

«Община Западного Азербайджана считает, что эти слушания еще больше вдохновляют Армению и реваншистские силы, которые умышленно нагнетают напряженность в регионе.

Армения, которая на протяжении 30 лет отказывалась выполнять резолюции Совета Безопасности ООН и в конечном итоге потерпела поражение от Азербайджана на поле боя, теперь надеется на слушания, организованные Комиссией Тома Лантоса с участием 5-10 человек, американского рэпера Снупа Догга, твиты таких «независимых» журналистов с расистским мышлением, как Линдси Снелл, которая ведет грязную кампанию против Азербайджана и Турции.

Комиссию Тома Лантоса никогда не интересовали тяжелые последствия армянской оккупации, этническая чистка, страдания азербайджанского народа, в том числе судьба азербайджанцев, депортированных из Армении. Если бы комиссия была беспристрастной и не подходила к вопросам сквозь призму религиозной солидарности, то она должна была организовать такие слушания по поводу возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли – в Армению», – подчеркивается в заявлении.