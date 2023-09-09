Раввины по всему миру решительно осудили армянскую кампанию по демонизации Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Авторитетные раввины из Европы, Америки и мусульманских стран, а также многочисленные еврейские религиозные СМИ по всему миру высказали свои возражения против использования символики Холокоста армянскими политическими деятелями, включая премьер-министра Никола Пашиняна, в качестве кампании по демонизации Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

6 сентября 50 ведущих раввинов, представляющих крупнейшую ассоциацию еврейских религиозных лидеров, известную как "Раввинский центр Европы", коллективно составили официальное письмо, адресованное премьер-министру и президенту Армении. В этом письме они потребовали немедленного и полного прекращения использования символики Холокоста в армянской пропаганде, заявив, что она не должна использоваться в каких-либо политических целях.

"Раввинский центр Европы" также осудил "армянских лидеров за использование риторики Холокоста в кампании против их соседа, Азербайджана".

Фонд Израильского наследия, американская ассоциация, созданная пережившими Холокост, отметила в своем заявлении, что они "отвергают вольное использование слова "Холокост" официальными лицами правительства Армении при обсуждении ситуации в Карабахском регионе и твердо утверждают, что любые сравнения с Холокостом являются необоснованными".

Сайт Chabadinfo - одна из ведущих онлайн-платформ Хабада, которая является одной из крупнейших хасидских групп и еврейских религиозных организаций в мире, назвал обвинения в адрес Баку в связи с так называемым "геноцидом" армян в азербайджанском Карабахе "клеветнической кампанией".

Общеевропейский еврейский журнал Jüdisches Europa отметил, что проведение аналогий между нацистской политикой "окончательного решения еврейского вопроса" и отношением Азербайджана к армянам в Карабахе, как это делает премьер-министр Армении, совершенно необоснованно. Jüdisches Europa также подчеркнул, что обвинения в адрес Азербайджана по поводу "геноцида" армян являются абсолютно бездоказательными.

Бруно Фишзон, который является главным раввином департамента Мозель на северо-востоке Франции и города Мец, написал на своей личной странице в Facebook:

"Я шокирован комментариями армянского политического лидера, сравнивающего нынешнюю ситуацию с истреблением евреев во время Шоа (Холокоста)".

Венский раввин Ари Фольгер обвинил французских муниципальных чиновников в политизации гуманитарной помощи, которая в конце августа пыталась выехать из Армении в Карабах без согласия официального Баку.

Напомним, что ведущие раввины Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании подписали обращение в числе почти ста европейских еврейских духовных авторитетов, которые высказались против методов армянской пропаганды и демонизации Азербайджана.