В Азербайджане наблюдается рост количества наемных работников в частном секторе

БАКУ/Trend/ - В настоящее время доля частного сектора в формировании добавленной стоимости в экономике составляет более 83 процентов. Сегодня около 50 процентов наемных работников в Азербайджане заняты в частном секторе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили во время общественных слушаний в парламенте по проекту Кодекса конкуренции.

Он отметил, что если за последние 5 лет количество наемных работников в государственном секторе увеличилось всего на 20 тысяч, то в частном секторе их рост превысил 200 тысяч.

Председатель комитета добавил, что конкуренция является двигателем рыночной экономики.