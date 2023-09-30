Вступают в силу новые госпошлины в связи с деятельностью такси в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня будут применяться новые госпошлины в связи с деятельностью такси в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в поправках к закону "Об автомобильном транспорте".

Согласно действующему закону, до сих пор государственная пошлина взималась только за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджанской Республики. Согласно закону, который вступит в силу завтра, также устанавливаются ставки государственной пошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Так, это следующие пошлины: выдача пропускного удостоверения на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси - 125 манатов; выдача пропускной карты на одно транспортное средство - 25 манатов; выдача пропускного удостоверения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манатов; выдача пропускной карты на каждое транспортное средство - 75 манатов; разрешение на деятельность диспетчера такси - 3000 манатов.