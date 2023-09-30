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Вступают в силу новые госпошлины в связи с деятельностью такси в Азербайджане

Общество Материалы 30 сентября 2023 16:55 (UTC +04:00)
Вступают в силу новые госпошлины в связи с деятельностью такси в Азербайджане

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня будут применяться новые госпошлины в связи с деятельностью такси в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в поправках к закону "Об автомобильном транспорте".

Согласно действующему закону, до сих пор государственная пошлина взималась только за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджанской Республики. Согласно закону, который вступит в силу завтра, также устанавливаются ставки государственной пошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Так, это следующие пошлины: выдача пропускного удостоверения на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси - 125 манатов; выдача пропускной карты на одно транспортное средство - 25 манатов; выдача пропускного удостоверения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манатов; выдача пропускной карты на каждое транспортное средство - 75 манатов; разрешение на деятельность диспетчера такси - 3000 манатов.

Действия, за которые должна взиматься государственная пошлина​

Размер государственной пошлины

24.1. За въезд-выезд и транзит:

24.1.1. За выезд автомобильных перевозчиков Азербайджанской Республики в другие страны:

24.1.1.1. Для перевозок грузовыми автомобилями

20 долларов США за каждое разрешение

21.1.1.2. Для пассажирских автобусов

10 долларов США за каждое разрешение

24.7. Для реализации «Разрешений» Международного транспортного форума (журналы Европейской конференции министров транспорта):

24.7.1. «Разрешения» (журналы) сроком действия в один год на грузовые автомобили, соответствующие экологическим нормам Евро-4 по вредным веществам, выбрасываемым в атмосферу.

500 долларов США за единицу

24.7.2. «Разрешения» (журналы) сроком действия в один год на грузовые автомобили, соответствующие экологическим нормам Евро-5 и выше по вредным веществам, выбрасываемым в атмосферу.

24.7.3. «Разрешения» (журналы) сроком действия в один месяц для грузовых автомобилей.

300 долларов США за единицу

100 долларов США за единицу
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