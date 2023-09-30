Вступают в силу новые госпошлины в связи с деятельностью такси в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня будут применяться новые госпошлины в связи с деятельностью такси в Азербайджане.
Как сообщает в субботу Trend, это отражено в поправках к закону "Об автомобильном транспорте".
Согласно действующему закону, до сих пор государственная пошлина взималась только за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджанской Республики. Согласно закону, который вступит в силу завтра, также устанавливаются ставки государственной пошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Так, это следующие пошлины: выдача пропускного удостоверения на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси - 125 манатов; выдача пропускной карты на одно транспортное средство - 25 манатов; выдача пропускного удостоверения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манатов; выдача пропускной карты на каждое транспортное средство - 75 манатов; разрешение на деятельность диспетчера такси - 3000 манатов.
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Действия, за которые должна взиматься государственная пошлина
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Размер государственной пошлины
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24.1. За въезд-выезд и транзит:
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24.1.1. За выезд автомобильных перевозчиков Азербайджанской Республики в другие страны:
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24.1.1.1. Для перевозок грузовыми автомобилями
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20 долларов США за каждое разрешение
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21.1.1.2. Для пассажирских автобусов
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10 долларов США за каждое разрешение
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24.7. Для реализации «Разрешений» Международного транспортного форума (журналы Европейской конференции министров транспорта):
24.7.1. «Разрешения» (журналы) сроком действия в один год на грузовые автомобили, соответствующие экологическим нормам Евро-4 по вредным веществам, выбрасываемым в атмосферу.
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500 долларов США за единицу
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24.7.2. «Разрешения» (журналы) сроком действия в один год на грузовые автомобили, соответствующие экологическим нормам Евро-5 и выше по вредным веществам, выбрасываемым в атмосферу.
24.7.3. «Разрешения» (журналы) сроком действия в один месяц для грузовых автомобилей.
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300 долларов США за единицу
100 долларов США за единицу