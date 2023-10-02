Госагентство Азербайджана по жилищному строительству о реализованных проектах

БАКУ /Trend/ - Повышение уровня социального благополучия, улучшение жилищных условий граждан является одним из приоритетных вопросов в стране. Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) за семилетний период деятельности реализовало семь проектов, в результате которых обеспечены квартирами 8463 семьи.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал руководитель аппарата госагентства Фарман Гурбанлы, выступая на форуме «Всемирный день населенных пунктов», организованном в рамках «Недели градостроения 2023» в Баку.

«Семь тысяч из этих квартир расположены в Баку, более тысячи – в регионах Азербайджана. В течение следующих двух лет жильем будут обеспечены еще 7 тысяч семей», - сказал он.

Гурбанлы также отметил, что MİDA ведет процесс строительства зданий в Баку, Сумгайыте, Евлахе, Гяндже и освобожденных от оккупации Физули и Джебраиле:

"В то же время в Джебраиле предусмотрено строительство 712 квартир в 32 зданиях. При проектировании обращается внимание на близость жилья к рабочим местам, озеленение территории, наличие детских площадок", - добавил он.