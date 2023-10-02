Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В поликлинике в Ханкенди оказана медпомощь первому армянскому жителю (ВИДЕО)

Общество Материалы 2 октября 2023 18:42 (UTC +04:00)
В поликлинике в Ханкенди оказана медпомощь первому армянскому жителю (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Продолжаются мероприятия, связанные с организацией медицинской службы в городе Ханкенди.

Как сообщили Trend в понедельник TƏBIB, поликлиника, предоставляющая амбулаторные услуги, уже начала свою деятельность, в ней работает специализированный медицинский персонал, в том числе различные медицинские специалисты, 7 бригад амбулаторной и скорой медицинской помощи.

В поликлинике возможно оказание первичной хирургической, кардиологической и терапевтической помощи.

2 октября медперсоналом поликлиники города Ханкенди была оказана необходимая медицинская помощь первому армянскому жителю Владимиру Майтарчяну.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости