В поликлинике в Ханкенди оказана медпомощь первому армянскому жителю (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются мероприятия, связанные с организацией медицинской службы в городе Ханкенди.

Как сообщили Trend в понедельник TƏBIB, поликлиника, предоставляющая амбулаторные услуги, уже начала свою деятельность, в ней работает специализированный медицинский персонал, в том числе различные медицинские специалисты, 7 бригад амбулаторной и скорой медицинской помощи.

В поликлинике возможно оказание первичной хирургической, кардиологической и терапевтической помощи.

2 октября медперсоналом поликлиники города Ханкенди была оказана необходимая медицинская помощь первому армянскому жителю Владимиру Майтарчяну.