Проблема алкоголя чрезвычайно серьезна: более 200 заболеваний связано с его злоупотреблением - врач-нарколог

БАКУ/Trend/ - Проблема алкоголя чрезвычайно серьезна: более 200 заболеваний связано с его злоупотреблением. Об этом сказала врач-нарколог Бакинского городского наркологического диспансера минздрава Азербайджана Физза Бахышова.

- Физза ханым, в начале беседы хотелось бы узнать, алкоголь приравнивается к наркотикам?

- Научно доказано, что алкоголь – это наркотическое вещество, вызывающее необратимые последствия в организме человека. 21 февраля 1971 года Организация Объединенных Наций (ООН) исключила из списка Конвенции психотропных веществ алкоголь. Тем самым, он стал легальным и с тех пор больше не относится наркотическим веществом.

- 3 октября - Всемирный день борьбы с алкоголизмом. В связи с этим, хотелось бы узнать историю учреждения Международного дня…

- По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 3-х млн смертей во всем мире ежегодно связаны со злоупотреблением алкоголем. Чтобы обратить внимание общества на эту серьезную проблему, определить способы ее решения, по инициативе ВОЗ каждый год 3 октября отмечается как День трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1887 году скончался Джон Финч – выдающийся американский общественный деятель, посвятивший всю свою жизнь борьбе с алкоголизмом.

- Доктор, каковы основные причины алкоголизма?

- Хроническое употребление алкоголя отрицательно сказывается на социально-психологическом, физиологическом и духовном состоянии человека. К физиологическим причинам относятся генетические факторы, различные заболевания головного мозга, неврологические и психические расстройства.

В развитии алкоголизма, в основе которого лежат социальные факторы, важную роль играет окружение человека. В результате чего быстро возникает алкогольная зависимость.

Другим фактором является психологический фактор, при котором человек предпочитает алкоголь, чтобы уйти от реальности, не соответствующей ожиданиям, а также «избежать встречи» с суровой правдой жизни.

- Как понять, на какой стадии находится зависимый от алкоголя человек?

- Формирование алкогольной зависимости различно и зависит от психического и физического состояния человека. На начальной стадии организм борется с токсическим воздействием алкоголя. Длительное присутствие этанола и продуктов его распада в крови оказывают воздействие на ткани головного мозга. В результате чего в начале возникает психическая, а затем – физическая зависимость.

На начальной стадии при приеме алкоголя вырабатывается эффект эйфории, который временно поднимает настроение и создает иллюзию удовлетворения. В это время алкоголезависимый человек чувствует себя более комфортно, у него повышается уверенность в себе. Однако все эти ощущения временны и исчезают после того, как эйфория, вызванная употреблением алкоголя, проходит.

Желание вновь получать эйфорию состояние алкогольного опьянения приводит к тому, что возникает тяга к спиртному. Этот этап совпадает с периодом психической зависимости.

На следующем этапе психическая зависимость сменяется физической зависимостью. В это время основными симптомами являются алкогольный тремор (дрожание рук), головная боль и снижение работоспособности. На этом этапе человек для достижения эффекта эйфории увеличивает дозу алкоголя. В результате чего он становится полностью зависимым от алкоголя и равнодушен к работе, родственникам и друзьям.

- Каковы последствия алкоголизма?

- Проблема алкоголя чрезвычайно серьезна: более 200 заболеваний связано с его злоупотреблением. Научно доказано, что этанол, содержащийся в любом спиртном напитке - канцерогенное вещество, которое повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний. Кроме того, алкоголизм является причиной около 25 процентов сердечно-сосудистых заболеваний. При злоупотреблении спиртными напитками развивается дистрофическое и жировое перерождение сердечной мышцы, которое может проявиться ишемической болезнью сердца, стенокардией, инфарктом миокарда и др. Кроме того, при алкоголизме страдает слизистая оболочка желудка, нарушаются секреторная, моторная и ферментативная функции желудка. Особый вред алкоголь причиняет печени. На фоне приема алкоголя тяжелее протекают гепатиты, быстрее формируется цирроз печени, наблюдаются панкреатиты, нередко из-за повреждения поджелудочной железы развивается сахарный диабет.

Алкоголь способствует биохимическим изменениям в мозге, вызывая гибель нейронов. Помимо этого, алкоголь замедляет когнитивные процессы, оказывает депрессирующее действие на нервную систему и ухудшает мыслительные способности.

- Каковы общие социальные последствия алкоголизма?

- Употребление алкоголя оказывает негативное влияние не только на здоровье человека, разрушая его внутренние органы и системы организма, но и на общество в целом. Длительное и систематическое употребление спиртных напитков приводит к ухудшению здоровья человека, а также может привести к конфликтам, распаду семьи.

Регулярное употребление спиртных напитков приводит к тяжелым интоксикациям, хроническим заболеваниям. Под воздействием алкоголя люди теряют чувство ответственности перед обществом. Самый опасный из них – вождение автомобиля в нетрезвом виде.