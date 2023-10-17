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МККК собрал биологические образцы у 523 членов семей лиц, пропавших без вести в период I Карабахской войны

Общество Материалы 17 октября 2023 10:51 (UTC +04:00)
МККК собрал биологические образцы у 523 членов семей лиц, пропавших без вести в период I Карабахской войны

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – В прошлом году было собрано 1 202 биологических образца у 523 членов семей лиц, пропавших без вести в период Первой Карабахской войны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом было сказано на мероприятии Международного комитета Красного Креста (МККК), проведенном для представителей СМИ.

Было отмечено, что с 1 080 членами этих семей поддерживалась повторная связь посредством 30 сопровождающих лиц.

"Психосоциальная поддержка была оказана 306 членам семей посредством телефонных звонков", - было подчеркнуто на мероприятии.

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