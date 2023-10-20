Еще 33 семьи вернутся в село Агалы Зангиланского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – 20 октября Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди семей, которые вскоре переселятся в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщили в пятницу Trend в госкомитете, в мероприятии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, исполнительной власти Зангиланского района и Общественного совета при госкомитете.

В жеребьевке участвовали 33 семьи (177 человек). В соответствии с составом семьи 10 из них обеспечены трехкомнатными, 15 - четырехкомнатными, 8 - пятикомнатными квартирами. Эти семьи до сих пор проживали в городах Баку и Сумгайыт, в местах временного поселения на территории Абшеронского района.

Проведение жеребьевки направлено на обеспечение объективности и прозрачности в размещении вынужденных переселенцев. Представители семей вынужденных переселенцев посредством жеребьевки определяют точный адрес предоставленных им домов.

Семьи вынужденных переселенцев отметили, что испытывают огромную радость в связи с возвращением в родные края. Они выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации землях условия, заботу о вынужденных переселенцах.

Семьи, участвовавшие в жеребьевке, согласно графику, отправятся в село Агалы 26 и 28 октября.