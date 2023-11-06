Названо количество мин, обнаруженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ – Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельный отчет об операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Как передает в понедельник Trend, в ходе операций по разминированию, проведенных с 30 октября по 5 ноября в Тертере, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 32 противопехотных и 24 противотанковых мин, а также 649 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория в 1 536,9 гектара.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!