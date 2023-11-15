Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

БАКУ /Trend/ - Учитывая растущий пассажиропоток, до конца текущего года по маршруту Баку–Агстафа–Баку назначены дополнительные рейсы по выходным.

Об этом Trend сообщили в среду в АЖД.

Начиная с 17 ноября, поезд, отправляющийся из Баку каждую пятницу и субботу в 23:55, будет прибывать на станцию Агстафа в 06:20 следующего дня. Поезд, отправляющийся из Агстафы обратно каждую субботу и воскресенье в 08:30, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 14:55 того же дня. Поезд также будет делать остановку на станции Уджар. В целях комфортного проезда будут оказываться услуги кейтеринга в бизнес-классе, а также мобильная продажа во всех вагонах.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az) или онлайн через приложение "ADY Mobile".

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