Внесена ясность в вопрос осуществления контроля пожарной безопасности на объектах в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вчера на рынке строительных материалов, расположенном на проспекте Зии Буньядова (Бинагадинский район, город Баку), произошел пожар. Инцидент побудил вплотную ознакомиться с вопросом пожарной безопасности на объектах.

Как же осуществляется контроль пожарной безопасности на объектах?

Отвечая в пятницу на запрос Trend, начальник отдела Государственной службы пожарного надзора МЧС Азербайджана, полковник внутренней службы Джамиль Худиев заявил, что обеспечение пожарной безопасности нежилых объектов в соответствии с требованиями статей 6 и 7 Закона Азербайджанской Республики "О пожарной безопасности" поручено гражданам, в том числе руководителям предприятий и предпринимателям.

"Осуществление контроля в этой сфере регулируется Законом Азербайджанской Республики "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики "О пожарной безопасности" в отношении предпринимателей.

В соответствии с требованиями соответствующих положений действующего законодательства обеспечиваются меры контроля путем проведения проверок на основе заранее запланированного годового плана в зависимости от группы риска объектов. Периодичность проверок также определяется требованиями указанного закона. Так, в отношении проверок по пожарному надзору объекты, относящиеся к группе высокого риска, проверяются по плану (очередности) не чаще одного раза в 6 месяцев, объекты, относящиеся к группе среднего риска - одного раза в год, а объекты, относящиеся к группе низкого риска - один раз в два года. При проведении сотрудниками Государственной службы пожарного надзора МЧС проверок на основе указанного плана, в целях устранения выявленных на объектах противопожарных недочетов, предпринимателям предъявляются требования в официальном порядке с принятием соответствующих решений. При этом за допущенные предпринимателями нарушения составляется протокол об административном правонарушении и применяются меры ответственности.

Пользуясь случаем, рекомендуем всем владельцам и собственникам объектов нежилого назначения строго соблюдать требования правил пожарной безопасности, а также ответственно выполнять обязанности, вытекающие из положений Закона Азербайджанской Республики "О пожарной безопасности"", - подчеркнул Д.Худиев.

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