В Азербайджане внесены изменения в порядок начисления и перерасчета трудовых пенсий

БАКУ /Trend/ - В качестве следующего шага в области совершенствования пенсионно-страховой системы, усиления социальной защиты пенсионеров Кабинет министров внес изменения в "Порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода и выплаты трудовых пенсий из одного вида в другой".

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно изменениям, справка представителя главы местной исполнительной власти о составе семьи при назначении пенсии по случаю потери кормильца не потребуется. Кроме того, при исчислении страхового стажа лиц, работавших когда-то в колхозе, не потребуется наличие в трудовой книжке записи о трудовых днях (минимальное количество трудовых дней). Также, согласно изменениям, военнослужащим, прослужившим более 20 календарных служебных лет до 01.07.2017, будут начисляться дополнительно 3 процента стоимости обеспечения за каждый год службы свыше 20 лет.

Кроме того, если доведение пенсии до установленного минимального размера, ее индексация и включение в состав пенсии материальной помощи (выплаченной в предыдущем году) приходятся на одну и ту же дату, то расчеты будут производиться в следующей последовательности: пенсия будет доведена до установленного минимального размера; часть материальной помощи, приходящаяся на месяц, будет включена в состав пенсии; пенсия будет проиндексирована.

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