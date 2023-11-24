БАКУ /Trend/ - В Ханкенди идет подготовка к созданию сети "AzStateNet".

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналу Милли Меджлиса сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев.

Он отметил, что в городе Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах была оперативно создана и введена в эксплуатацию сеть радиосвязи TETRA с целью надежного управления государственными структурами и организации обмена информацией.

"В настоящее время в этом регионе ведутся подготовительные работы по созданию сети AzStateNet", - добавил он.

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