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В Ханкенди идет подготовка к созданию сети "AzStateNet"

Общество Материалы 24 ноября 2023 18:07 (UTC +04:00)
В Ханкенди идет подготовка к созданию сети "AzStateNet"

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Ханкенди идет подготовка к созданию сети "AzStateNet".

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналу Милли Меджлиса сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев.

Он отметил, что в городе Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах была оперативно создана и введена в эксплуатацию сеть радиосвязи TETRA с целью надежного управления государственными структурами и организации обмена информацией.

"В настоящее время в этом регионе ведутся подготовительные работы по созданию сети AzStateNet", - добавил он.

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