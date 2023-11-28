В Азербайджане лица среднего и пожилого возраста будут вакцинированы от кори

БАКУ /Trend/ - Лица среднего и пожилого возраста, проживающие на территории Азербайджана, будут вакцинированы от кори.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Отмечено, что эпидемиологический анализ событий показал, что основной причиной заражения является отказ от вакцинации (в большинстве случаев при необоснованных противопоказаниях).

Однако с учетом эпидемиологической ситуации на территории страны будет применяться вакцинация (корь-паротит-краснуха) в отношении среднего и пожилого населения в профилактических целях.

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