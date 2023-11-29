В бакинском метро изменится режим работы вентиляторов

БАКУ /Trend/ - С 1 декабря режим работы вентиляторов на станциях бакинского метро изменится.

Об этом в среду Trend сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедли.

Он отметил, что работа вентиляторов переводится на зимний режим.

"Смена режима работы вентиляторов с учетом сезона и погодных условий организуется для удобства пассажиров на станциях. Для этого проводится специальный мониторинг. В зимнее время это изменение корректируется на основе данных о погоде и других факторов", - добавил Б.Мамедли.

Отметим, что сегодня на станции "Низами" ЗАО "Бакинский метрополитен" введено в эксплуатацию новое техническое устройство для эскалатора, связанного с перевозкой инвалидов-колясочников. Ввод в эксплуатацию нового технического устройства состоялся в рамках проекта "Доступное метро".

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