В Азербайджане подготавливается документ о дальнейшем улучшении жилищных условий военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В министерстве обороны разрабатывается документ об улучшении жилищных условий военнослужащих. Возможно, к концу текущего или к началу следующего года правительство представит этот документ.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции в Милли Меджлисе Азербайджана, посвященной обсуждению изменений в законопроекты "О статусе военнослужащих", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе", сказал председатель комитета парламента по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Председатель комитета отметил, что документом также предусматривается создание военных городков.

"В правительстве принимаются меры по дальнейшему улучшению социального положения военнослужащих, их жилищно-бытовых условий, разрабатывается важная программа. Этот документ пока находится на начальной стадии подготовки", - сказал Гулиев.

Депутат также коснулся порядка обеспечения военнослужащих жильем.

"Сегодня в Милли Меджлисе был поднят и вопрос о том, что военнослужащие могли получить жилье после 20 лет службы, а новое изменение может ограничить это их право. Это не так. После изменений срок службы военнослужащих составит до 25 лет, но срока предоставления жилья это не коснется. Жилищное обеспечение регламентируется совершенно другими документами, иными законодательными актами. Эти военнослужащие будут обеспечены служебными или личными квартирами после 20 лет прохождения службы, как и сейчас", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!