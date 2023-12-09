Ярко, масштабно, захватывающе - в Национальной арене гимнастики представлено шоу по случаю 10-летия Клуба "Оджаг Спорт"

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялось потрясающее гимнастическое гала-шоу, посвященное 10-летнему юбилею Клуба "Оджаг Спорт", сообщает в субботу Trend.

Клуб "Оджаг Спорт" начал свою деятельность в 2013 году, за эти годы он прошел большой путь, внося особый вклад в развитие гимнастики в стране. Клуб на протяжении 10 лет развивает и пропагандирует различные гимнастические дисциплины, подготавливает высокопрофессиональных спортсменов, которые впоследствии входят в состав сборной Азербайджана. Воспитанники клуба с большим успехом выступают на местных и международных соревнованиях, завоевывают награды на престижных турнирах, организованных в разных странах мира, с гордостью поднимают флаг родного Азербайджана.

Высокопрофессиональные тренеры клуба завоевали уважение и любовь своих воспитанников, они стали для них примером для подражания. Тренеры клуба "Оджаг Спорт" - не только педагоги, наставники, они - настоящие друзья, мотиваторы для юных спортсменов. Филиалы клуба действуют в различных регионах Азербайджана, внося свой вклад в развитие и пропаганду гимнастики в стране.

Клуб "Оджаг Спорт" – это большая дружная гимнастическая семья, и сегодня эта семья отметила юбилей потрясающим гимнастическим гала-шоу под названием "Ocağın alovları" (Пламя Оджага). Кстати, название шоу выбрано не случайно. В целом в Клубе занимаются около тысячи спортсменов по 11 видам гимнастики – это художественная гимнастика, мужская спортивная гимнастика, женская спортивная гимнастика, прыжки на батуте и на акробатической дорожке (тамблинг), акробатическая гимнастика, аэробная гимнастика, TeamGym, паркур, гимнастика для всех, воздушная гимнастика и Специальная Олимпиада по гимнастике. Основная тематика представленного шоу – сплочение всех членов Клуба и всех видов гимнастики. Именно единство членов клуба, тренеров и видов гимнастики составляют основную сюжетную линию яркого представления.

Вначале был представлен видеоролик о деятельности, успехах и достижениях клуба "Оджаг Спорт". Далее состоялись показательные выступления, свои программы представили "золотая" и "бронзовая" призер Всемирных летних игр Специальной Олимпиады в Берлине Мехрибан Тагиева (художественная гимнастка), а также спортсмен Специальной Олимпиады Фарид Оджиев.

Затем зрители стали свидетелями феерического гимнастического шоу, которое демонстрировало индивидуальность каждой гимнастической дисциплины - красоту, изящество и грациозность художественной гимнастики, силу, гибкость и мощь спортивной гимнастики, ощущение полета и высоты прыжков на батуте, захватывающие элементы, динамику и темп прыжков на акробатической дорожке (тамблинг), силу, сложность и ловкость акробатической гимнастики, ритм, синхронность аэробной гимнастики…

Каждый из номеров представления показывал разные аспекты видов гимнастики, создавая атмосферу. Заключительный номер программы стал олицетворением сплоченности, единства, дружбы как символа семьи "Оджаг".

Великолепное шоу подарило публике незабываемые эмоции. Юные зрители и их родители были в восторге. Клуб "Оджаг Спорт" представил невероятно красивую гимнастическую программу – яркую, масштабную, захватывающую! Особое настроение создал и Маскот Оджи, который развлекал юных зрителей, даря им улыбки и яркие эмоции.

Клубу "Оджаг Спорт" 10 лет, это 10 лет развития, достижения целей, успеха и удачи! А в дальнейшем эти успехи будут только приумножаться, радуя многочисленных поклонников гимнастики.

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