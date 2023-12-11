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Изменены должностные оклады гражданских служащих ГПС Азербайджана, не являющихся госслужащими

Общество Материалы 11 декабря 2023 17:40 (UTC +04:00)
Изменены должностные оклады гражданских служащих ГПС Азербайджана, не являющихся госслужащими

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих Государственной пограничной службы Азербайджана, не являющихся государственными служащими, утверждены в новой редакции.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Министерству финансов поручено обеспечить реализацию соответствующих мер по финансированию средств, необходимых в связи с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, в соответствии с настоящим постановлением.

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