Изменены должностные оклады гражданских служащих ГПС Азербайджана, не являющихся госслужащими

БАКУ /Trend/ - Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих Государственной пограничной службы Азербайджана, не являющихся государственными служащими, утверждены в новой редакции.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Министерству финансов поручено обеспечить реализацию соответствующих мер по финансированию средств, необходимых в связи с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, в соответствии с настоящим постановлением.

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