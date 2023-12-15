В Нахчыване временно приостанавливаются пассажирские железнодорожные перевозки

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2024 года "Нахчыванские железные дороги" временно прекратят деятельность в сфере пассажирских перевозок.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило ООО "Нахчыванские железные дороги".

"В последнее время ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает проводить работу по капитальной реконструкции в сфере железных дорог, созданию мощной материально-технической базы и реализации современной инновационной модели развития. Реализуется несколько важных проектов по оздоровлению и модернизации железнодорожной инфраструктуры. Как продолжение этих мер, в связи с укреплением и реконструкцией железнодорожной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике с целью обеспечения своевременной и полностью безопасной доставки грузов в пункт назвачения, а также комфортного передвижения пассажиров в соответствии с современными стандартами, ООО "Нахчыванские железные дороги" доводит до сведения пассажиров, что с 1 января 2024 года временно прекращает свою деятельность", - говорится в сообщении ООО.

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