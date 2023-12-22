Стало известно о состоянии здоровья спасенных с затонувшего прогулочного катера в Баку

БАКУ /Trend/ - Трое женщин, пострадавших во время произошедшего сегодня утром в Каспийском море в районе Приморского бульвара в Баку, были госпитализированы в Клинический медицинский центр.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Клиническом медицинском центре.

Было отмечено, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их состояние здоровья стабильное. В течение дня их планируется выписать домой на амбулаторное лечение.

Напомним, что на "горячую линию-112" МЧС Азербайджана ранее поступила информация о том, что в районе Приморского бульвара в Сабаильском районе города Баку в море перевернулся прогулочный катер, в результате чего находившиеся на борту люди оказались в беспомощном положении. Выяснилось, что в результате повреждения днища прогулочного катера и заполнения его корпуса водой в опасном положении оказались 6 человек - 3 члена экипажа и 3 пассажира. Граждане были эвакуированы в результате спасательной операции, проведенной водолазно-поисковой группой Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах совместно с сотрудниками Управления полиции на водном транспорте МВД.

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