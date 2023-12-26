Милли Меджлис принял заявление о возвращении западных азербайджанцев на исторические земли

БАКУ/Trend/ - Представители Общины Западного Азербайджана, представленные в Милли Меджлисе (парламент), выступили с заявлением.

Как сообщает во вторник Trend, заявление зачитал председатель правления общины Азиз Алекберли.

Затем заявление было вынесено на голосование и принято.

В заявлении отмечается, что азербайджанцы веками жили на территории нынешней Республики Армения. Исторические документы и карты доказывают, что большинство проживающего там населения составляют азербайджанцы, абсолютное большинство топонимов, сформировавшихся в этой географии, принадлежат народу Азербайджана.

"К сожалению, в результате этнических чисток, проводившихся поэтапно более 150 лет, в частности в 1905-1906, 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах, в Армении не осталось ни одного азербайджанца.

После завершения очистки территории Армении от азербайджанцев в 1988-1993 годах было оккупировано 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджанской Республики.

В течение почти 30 лет мирные переговоры при посредничестве международного сообщества не обеспечили восстановления территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права.

В результате победы, одержанной Вооруженными силами Азербайджана под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне осенью 2020 года, были восстановлены территориальная целостность нашего государства и историческая справедливость.

Несмотря на тяжелые последствия оккупации, именно Азербайджанская Республика выступила с инициативой нормализации отношений с Арменией на основе установления долгосрочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, пяти принципов международного права, в том числе признания территориальной целостности и суверенитета государств. К сожалению, военно-политические провокации, совершенные Арменией за последние три года, помешали мирным переговорам и сделали неизбежными антитеррористические мероприятия локального характера, которые были проведены ВС Азербайджана в сентябре этого года в Карабахе.

После установления суверенитета Азербайджанской Республики на всей ее территории больше не осталось препятствий для заключения мирного договора с Арменией. Совместное заявление, принятое 7 декабря этого года Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, стало важным шагом на пути к установлению доверия между двумя государствами.

Представители Общины Западного Азербайджана, представленные в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики, решительно поддерживают инициативы и усилия Президента Азербайджанской Республики по установлению прочного мира и стабильности в регионе и установлению отношений сотрудничества. Представители общины считают, что признание прав западных азербайджанцев на возвращение на родину предков на территории нынешней Армении, является одним из важнейших инструментов построения доверия между Азербайджаном и Арменией. Это станет важным шагом на пути к достижению реального мира между двумя государствами и созданию среды сосуществования в регионе", - говорится в заявлении.

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