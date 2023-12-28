Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)

Общество Материалы 28 декабря 2023 18:17 (UTC +04:00)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За считанные дни до окончания 2023 года, в преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового Года Фонд Гейдара Алиева провел праздник для детей, нуждающихся в особой заботе.

Как сообщает в четверг Trend, на праздничное торжество во дворце "Гюлистан" были приглашены дети, воспитывающиеся в различных детских домах и школах-интернатах, дети с ограниченными возможностями здоровья и нуждающиеся в особом уходе, а также дети шехидов.

Дети были доставлены во дворец, где проходило торжество, на выделенных для них автобусах.

В празднично украшенном пространстве детей встречали герои сказок. С помощью Face Аrt дети сами получили возможность воссоздать любого чудо-героя.

Праздничное торжество началось с показа видеоролика, рассказывающего о заботе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева о детях, о том, как в разные годы во время празднования Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года он праздновал их вместе с детьми.

Новогодняя сценка, представленная детям, была построена на дружбе, доброте, взаимопомощи и победе добра над злом. Наряду с различными героями сказок, в спектакле был воплощен образ Дракона - символ наступающего 2024 года.

В празднично украшенном дворце дети танцевали и исполняли песни, отмечая праздник в окружении известных артистов, героев любимых сказок и мультфильмов.

Музыкально-развлекательная программа была представлена с участием различных детских коллективов и мастеров искусств Азербайджана. Перед детьми, нуждающимися в особом уходе, выступили народные артисты Айгюн Кязымова, Зульфия Ханбабаева, заслуженная артистка Манана и другие деятели искусств, в том числе Айсель Теймурзаде, Эльнур Мамедов, Гюнай Ибрагимли, Мурад Ариф, Замиг Гусейнов.

Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, с особым вниманием относится к решению проблем детей, оставшихся без родительского попечения, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, и старается всегда окружать этих детей заботой. Традиционные новогодние праздники Фонда организуются с целью развлечения именно этой категории детей.

В конце развлекательной программы, продолжавшейся около двух часов, детям были вручены праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости