Из-за взрыва в мебельном цехе в Баку изменена схема движения ряда автобусов

БАКУ /Trend/ - В связи со взрывом в мебельном цехе на территории Бинагадинского района города Баку временно изменена схема движения маршрутных автобусов №3 и №88.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Отметим, что взрыв произошел в мебельном цехе на улице А. Кунанбаева Бинагадинского района города Баку. В результате происшествия 6 человек погибли, 24 получили ранения, из-под обломков были спасены три человека.

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