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В 2023 году в Азербайджане в отношении 344 человек была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - Кямран Алиев

Общество Материалы 26 января 2024 10:57 (UTC +04:00)
В 2023 году в Азербайджане в отношении 344 человек была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - Кямран Алиев

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было арестовано 8 230 человек. В 2022 году эта цифра составляла 7 233 человека.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению состояния выполненных органами прокуратуры работ в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач.

"В отношении 344 человек была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавил К.Алиев.

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