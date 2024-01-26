В 2023 году 95 процентов преступлений в Азербайджане совершены мужчинами - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было совершено 25 006 преступлений, 95 процентов из которых совершили мужчины, а 5 - женщины.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению состояния выполненных органами прокуратуры работ в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач.

"Несовершеннолетними было совершено 494 преступления", - добавил К.Алиев.

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