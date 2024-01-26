В Баку наблюдается снижение числа самоубийств - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - В Баку наблюдается снижение числа самоубийств.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению состояния выполненных органами прокуратуры работ в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач.

"В прошлом году в Азербайджане произошло 620 самоубийств, из них 180 - в Баку. В 2022 году в Баку произошло 185 самоубийств", - добавил К.Алиев.

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