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В Баку наблюдается снижение числа самоубийств - Кямран Алиев

Общество Материалы 26 января 2024 11:04 (UTC +04:00)
В Баку наблюдается снижение числа самоубийств - Кямран Алиев

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Баку наблюдается снижение числа самоубийств.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению состояния выполненных органами прокуратуры работ в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач.

"В прошлом году в Азербайджане произошло 620 самоубийств, из них 180 - в Баку. В 2022 году в Баку произошло 185 самоубийств", - добавил К.Алиев.

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