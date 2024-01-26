В 2023 году жертвами минного террора Армении стали 58 человек - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - В 2023 году жертвами минного террора Армении стали 58 человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению состояния выполненных органами прокуратуры работ в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач.

Он подчеркнул, что 19 человек погибли и 39 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"342 человека стали жертвами взрывов мин и боеприпасов с ноября 2020 года по настоящее время, 65 из них погибли, а 277 получили телесные повреждения различной степени тяжести", - добавил К.Алиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!