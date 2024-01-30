Сотрудники ГТК Азербайджана примут участие в учениях за рубежом - Шахин Багиров

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики привлекаются к обучению за рубежом и в этом году они также примут участие в подобных тренингах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников таможни.

Ш.Багиров отметил, что целью в 2024 году является завершение года с высокими результатами.

"В последующие годы мы будем достойно выполнять стоящие перед нами задачи. Каждый таможенник должен чувствовать себя в безопасности, работая здесь, и добиваться карьерного роста. Все сотрудники должны быть уверены, что их плодотворная деятельность будет высоко оценена", - добавил председатель ГТК Азербайджана.

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