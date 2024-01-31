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В Азербайджане утверждены сумма сбора за утилизацию автомобилей, размер льготной и единовременной выплаты

Общество Материалы 31 января 2024 13:13 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены сумма сбора за утилизацию автомобилей, размер льготной и единовременной выплаты

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден размер сбора за утилизацию транспортных средств, размер льготы, применяемой к транспортному средству, переданному на утилизацию, и размер единовременной выплаты.

Как сообщает в среду Trend, решение по тому вопросу принял Кабинет министров Азербайджана.

Сумма платы за утилизацию транспортных средств:

Порядковый

номер

 Категория

Время оплаты

Год производства-выпуска

Сумма платы за утилизацию

(в манатах)

1.

Легковые автомобили (кроме раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию)

Во время таможенного оформления

от 4 до 7 лет

400

от 7 лет и выше

700

2.

Транспортные средства, предусмотренные частями II и III статьи 27 Закона

Во время каждого государственного технического осмотра

от 4 до 10 лет

10

от 10 до 20 лет

20
от 20 до 30 лет 30
от 30 лет и выше 40

Утверждено решением № 62 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 31 января 2024 года.

Приложение № 2: Льготная сумма и размер единовременной выплаты, применяемых к транспортному средству, переданному на утилизацию.

Размер льгот, применяемых к транспортному средству, переданному на утилизацию, определяется следующим образом:

Порядковый номер

Транспортные средства

Классификация

Сумма скидки

(в манатах)

1.1.

Квадрицикл и транспортные средства, имеющее менее четырех колес

L

200

1.2.

Количество мест, кроме места водителя, не превышающих 8 и используемых в пассажирских перевозках

M1, M1G

1500

1.3.

Которые не превышают максимально допустимую массу 3,5 тонны и используются при перевозке грузов

N1, N1G

1500

1.4.

Количество сидений помимо сиденья водителя превышает 8, но максимально допустимая масса не превышает 5 тонн и используется для пассажирского транспорта

M2, M2G

2000

1.5.

Максимальная разрешенная масса которых превышает 3,5 тонны, но менее 12 тонн и используются при перевозке грузов.

N2, N2G

2000

1.6.

Количество сидений помимо водительского превышает 8, максимально допустимая масса превышает 5 тонн и используется для пассажирских перевозок.

M3, M3G

3000

1.7.

Которые превышают максимально допустимую массу 12 тонн и используются для перевозки грузов

N3, N3G

3000

1.8.

Колесные и гусеничные тракторы

T, TK, TT

2000

1.9.

Самоходные машины с механической или гидростатической трансмиссией, в том числе погрузчики

H, HT

3000

1.10.

Мелиоративные и дорожно-строительные машины, в том числе экскаваторы

HK

3000

Размер единовременной выплаты за транспортное средство, переданное на утилизацию, устанавливается в размере 70 (семидесяти) процентов от суммы соответствующей скидки, указанной в части 1 настоящего приложения.

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