Стала известна сумма платы за утилизацию при каждом государственном техосмотре автомобилей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждена сумма платы за утилизацию транспортных средств во время каждого государственного технического осмотра.

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в утвержденном Кабинетом министров Азербайджана решении "Об утверждении размера платы за утилизацию транспортных средств, размера льготы, применяемой к транспортному средству, переданному на утилизацию, и размера единовременной выплаты".

За механические транспортные средства всех типов, марок и моделей, трамваи и троллейбусы, принадлежащие юридическим и физическим лицам (кроме Вооруженных сил Азербайджанской Республики и других формирований) и имеющие рабочий объем двигателя 50 куб.см и более или конструктивную максимальную скорость свыше 50 километров в час, спортивные транспортные средства юридических и физических лиц, предназначенные для соревнований, каждый раз при прохождении государственного технического осмотра будет взиматься плата за утилизацию, которая составит 10 манатов, если год выпуска транспортного средства - от 4 до 10 лет, 20 манатов - от 10 до 20 лет, 30 манатов - от 20 до 30 лет, 40 манатов - от 30 лет и выше.

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