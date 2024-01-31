В ходе проверок в Госагентстве были наказаны 44 военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В ходе служебных проверок, проведенных в Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджана, были наказаны 44 военнослужащих, из них 2 прапорщика, 4 старших сержанта были уволены в запас с действительной военной службы за несоответствие службе и совершение действий, порочащих честь и достоинство военнослужащего.

Как сообщает в среду Trend, об этом было сказано на заседании агентства по проделанной работе в течение 2023 года и предстоящих задачах.

Было отмечено, что с целью укрепления кадрового корпуса, продвижения достойных кадров на должности, масштабные кадровые реформы в агентстве были продолжены и в 2023 году. Всего за отчетный период на добровольной основе были приняты на действительную военную службу 228 человек. В течение 2023 года на службу были приняты 63 участника Отечественной войны.

За отличие в служебной деятельности были награждены 345 военнослужащих агентства. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 15 военнослужащих удостоены государственных наград. 24 военнослужащих направлены на курсы по различным направлениям в Турецкой Республике.

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