Более 80 процентов транспортных средств в Азербайджане имеют возраст более 10 лет

БАКУ /Trend/ - В настоящее время, глядя на автопарк Азербайджана, можно увидеть, что более 80 процентов транспортных средств имеют возраст более 10 лет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил глава отдела Экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов на круглом столе, посвященном утилизации транспортных средств, текущей ситуации и предстоящим задачам.

Он отметил, что год выпуска пяти процентов из них превышает 20 лет.

"Глядя на возрастную структуру автопарка, не стоит удивляться, что самым негативным фактором, влияющим на атмосферный воздух, являются транспортные средства. По мере того, как автомобиль стареет, увеличиваются и выбросы в атмосферу.

Известно, что 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". Также в этом году состоится 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Основная цель международного мероприятия - улучшение окружающей среды, служащее сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Принятие новой программы утилизации также является вкладом в COP29 и одним из ряда мероприятий, проводимых в этом году.

Мы уверены, что и эта программа в кратчайшие сроки будет способствовать как улучшению качества атмосферного воздуха, так и реализации национальных приоритетов по социально-экономическому развитию Азербайджана до 2030", - добавил Ф.Муталлимов.

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