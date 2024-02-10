В Азербайджане обеспечено перечисление работодателями задолженностей по выплатам социального характера

БАКУ /Trend/ - Реализуемая в социальной сфере программа электронизации включает в себя также систему государственного контроля за соблюдением трудового законодательства. Подсистема "Труд и занятость", введенная в 2022 году, является важным шагом в этом направлении, и в настоящее время ведутся работы по включению в эту подсистему ряда новых функций.

Об этом было сказано на заседании, посвященном работе в сфере государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и предстоящим задачам, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев отметил шаги, предпринятые в последние годы в направлении совершенствования нормативной правовой базы в сфере трудовых отношений.

Было отмечено, что одним из главных приоритетов является широкое применение инновационных решений в системе контроля за обеспечением трудовых прав. Подчеркнуто, что система кадрового учета по трудовым отношениям ƏMAS, являющаяся единой платформой трудовых отношений для работодателей и работников, а также заключение трудовых договоров обеспечивают переход с бумажной в цифровую плоскость. Были доведены до внимания новые дополнения и новые функциональные возможности, включенные в подсистему для совершенствования ƏMAS: разделы "Обращения" для работодателей, "Трудовая функция" в трудовом договоре, "Формирование приказов об отпуске", "Электронный свод законов", "Коллективные трудовые договоры" и др.

Также представлены презентации о проводимой работе и целях по направлениям деятельности Службы государственной инспекции труда. Отмечено, что за последний год была выявлена задержка работодателями перечисления работникам выплат социального характера в размере 471,6 тыс. манатов. В результате мер, принятых Службой, работодатели выплатили работникам эти средства. Также были восстановлены на прежних рабочих местах 107 работников.

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