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В Азербайджане утвержден Порядок мониторинга национальных пространственных данных

Общество Материалы 14 февраля 2024 20:04 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден Порядок мониторинга национальных пространственных данных

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Утвержден Порядок проведения мониторинга в связи с подтверждением национальных пространственных данных аэро-, спутниковыми или иными средствами.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно постановлению, министерство экономики должно осуществлять мониторинг национальных пространственных данных в соответствии с "Порядком проведения мониторинга в связи с подтверждением национальных пространственных данных аэро-, спутниковыми или иными средствами".

В процессе мониторинга национальных пространственных данных должны использоваться услуги дистанционного наблюдения за поверхностью Земли, предоставляемые министерством цифрового развития и транспорта через космический спутник.

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