БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменились требования к военнослужащим, имеющим право на трудовую пенсию на льготных условиях.

Как сообщает в четверг Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях"".

Согласно данному закону, право на трудовую пенсию по возрасту будут иметь следующие военнослужащие (за исключением военнослужащих, лишенных воинских званий, а также с установленным сроком действительной военной службы):

- военнослужащие, отслужившие 25 календарных лет и более до увольнения с военной службы;

- лица, уволенные с военной службы по возрасту, имеющие общий стаж работы 30 календарных лет и более, проведшие на военной службе не менее 15 лет;

- лица, уволенные с военной службы по болезни или ввиду ограниченных возможностей здоровья, а также по сокращению штатов в возрасте от 48 лет и старше (на момент увольнения), имеющие общий стаж работы 30 календарных лет и более, из которых 15 лет они провели на военной службе;

- военнослужащие, прослужившие 15 лет и более и участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отселения.