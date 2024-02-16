Одним из документов для получения разрешения на деятельность такси является договор о предрейсовом медосмотре - агентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно законам "Об автомобильном транспорте", "О лицензиях и разрешениях", юридические лица или индивидуальные предприниматели, желающие осуществлять деятельность по перевозке пассажиров легковыми автомобилями такси, должны получить пропускное удостоверение, а также пропускную карту на транспортные средства.

Об этом Trend сказали в пятницу в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что согласно постановлению Кабинета министров №71, перевозчики, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом, должны обеспечить проведение предрейсовой проверки технического состояния транспортных средств, находящихся в собственности, аренде или использовании, прохождение водителями предрейсового медицинского осмотра.

Кроме того, юридические лица или индивидуальные предприниматели могут подписывать договора о предрейсовом техническом освидетельствовании с зарегистрированными в соответствующем порядке пунктами технического обслуживания транспортных средств, а для медицинского освидетельствования водителей - с медицинскими учреждениями.

Одним из документов, необходимых при оформлении пропускного удостоверения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями и пропускной карты, является договор о предрейсовом медицинском осмотре. Водитель должен представить сведения о результатах медицинского освидетельствования, а также документ, подтверждающий прохождение специальной подготовки. При отсутствии указанных документов перевозчики не смогут подать заявку на получение разрешения.

После утверждения технических показателей транспортных средств, требований к их внутреннему и внешнему оформлению, а также списка сведений о водителе будет выдано соответствующее разрешение Агентства наземного транспорта Азербайджана.

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