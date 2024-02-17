Юные гимнастки из Шагана и Говсана приехали на сборы в Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку в Национальной арене гимнастики проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, воспитанниц секций по художественной гимнастике в Олимпийском спорткомплексе в Шагане и отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан, сообщает в субботу Trend.

По словам тренера по художественной гимнастике и дисциплины "Гимнастика для всех" в Олимпийском спорткомплексе в Шагане и отделении клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан Айны Мамедовой, в сборах принимают участие 16 юных спортсменок, самая старшая из них 2014 года рождения, а самая младшая - 2017 года рождения.

"В текущем году, как и в прошлом, Федерация гимнастики Азербайджана организовывает для юных гимнасток из регионов учебно-тренировочные сборы в Баку, что создаёт прекрасную возможность для повышения уровня их подготовки. Для юных спортсменок участвовать в сборах в Национальной арене гимнастики, заниматься вместе с членами национальной сборной - огромная мотивация. Думаю, на будущих соревнованиях они покажут высокие результаты. Мы благодарим Федерацию гимнастики Азербайджана за эту возможность и за прекрасные условия для тренировок", - подчеркнула тренер.

Айна Мамедова отметила, что в Олимпийском спорткомплексе в Шагане на данный момент около 50 юных спортсменок занимаются художественной гимнастикой, и около 20 - "Гимнастикой для всех".

В отделении клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан 30 юных спортсменок тренируются в секции художественной гимнастики, и 10 – в секции "Гимнастика для всех".

По словам юной воспитанницы отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан Дениз Фарзулазаде, сборы в Баку проходят продуктивно.

"Мы много тренируемся, работаем с предметами, изучаем новые элементы. Я мечтаю завоевать медали на различных соревнованиях, и хорошая подготовка поможет мне достигнуть этой цели", - сказала юная гимнастка.

Отметим, что в рамках развития гимнастики в регионах спортсмены из разных уголков страны регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах в Баку.

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