Фонд Nargis опубликовал отчет о благотворительной ярмарке "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд Nargis опубликовал отчет о благотворительной ярмарке "Холодные руки, горячее сердце".

В отчете, поступившем в Trend из Фонда, говорится, что с 1 декабря 2023 года по 15 января 2024 года на Площади фонтанов в Баку Фондом Nargis традиционно проводилась благотворительная ярмарка "Холодные руки, горячее сердце". В отчете представлен список детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, расходы на лечение и операции которых были полностью покрыты за счет поддержки спонсоров ярмарки, меценатов, руководства фонда и продажи домов на ярмарке. Затраты на лечение и операции детей составили 660 740 манатов.

Дети, прошедшие лечение и прооперированные в рамках благотворительной ярмарки "Холодные руки, горячее сердце" 2023/2024 года:

∙ Анастасия Акелова – 83 000 долларов США;

∙ Юсиф Керимзаде – 55 000 долларов США;

∙ Ясин Шабанов – 90 000 долларов США;

∙ Кюбра Аскерзаде – 2000 долларов США;

∙ Джавад Абдуллаев – 68 000 долларов США;

∙ Дагнур Амрахов – 83 000 долларов США;

∙ Захра Мансурова - 10 000 долларов США.

К отчету прилагается документ и фотография каждого ребенка. Также в ближайшее время фонд представит более подробную информацию о каждом ребенке.

Фонд Nargis выражает глубокую благодарность всем лицам и организациям, оказавшим поддержку. Пусть все дети растут здоровыми!

Источник: www.nargisfund.com