В Азербайджане хорошо развивается батутная гимнастика – тренер из Канады

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане хорошо развивается батутная гимнастика, в стране много перспективных спортсменов.

Об этом в субботу сказал Trend тренер сборной Канады по прыжкам на батуте Антуан Вайере.

"Конечно, мы знаем об успехах Михаила Малкина, который в прошлом году выиграл чемпионат мира. Также хорошо выступает Сельджан Махсудова. Желаю азербайджанским гимнастам успехов на соревнованиях", - сказал канадский тренер.

Комментируя выступления спортсменов своей страны на Кубке мира в Баку, Антуан Вайере подчеркнул, что остался доволен.

"В заключительный день Кубка мира нас ждут финалы, постараемся выступить результативно. Что касается визита в Баку, то для меня он второй по счету, а кто-то из ребят в команде приезжает в Азербайджан уже в четвертый раз. Организация соревнований в Баку на высоком уровне, а также есть все условия для тренировок", - заключил тренер из Канады.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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