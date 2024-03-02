Продолжается суд над обвиняемыми в вооруженном покушении на депутата Фазиля Мустафу

БАКУ /Trend/ - Продолжается суд над пятью лицами, обвиняемыми в вооруженном покушении на депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фазиля Мустафу.

Как сообщает в субботу Trend, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям подсудимые Сабухи Ширинов, Эльшад Аскеров и Эмин Алияров дали показания.

Обвиняемые по этому делу Азер Сариджанов и Рашад Ахмедов давали показания на предыдущих процессах.

Председательствующий на процессе судья Эльнур Нуриев первым предоставил слово для дачи показаний Сабухи Ширинову.

Именно Ширинову было предъявлено обвинение в обстреле Фазиля Мустафы из автомата. Обвиняемый признает свою вину в совершении преступления и не раскаивается в содеянном. Ширинов начал свое выступление с того, что рассказал о своем мнении о Фазиле Мустафе.

"Некоторые спрашивают, не было ли кого-нибудь, кроме тебя, кто бы его наказал. Фазиль Мустафа оскорбил имама Хусейна и назвал невежественными Шаха Исмаила Хатаи и Мухаммеда Физули за то, что они шииты. Кроме того, в одной из своих речей он сказал, что хорошо, что султан Селим победил Сефевидов. По этим и другим причинам мы решили его наказать", - заявил обвиняемый.

Из материалов следствия следует, что С.Ширинов ранее служил в спецназе. Он был разведчиком и снайпером. Именно по этой причине он был выбран для совершения покушения. Поговорив с Эльшадом Аскеровым и Азером Сариджановым, он начал следить за Фазилем Мустафой.

"Точно не помню, примерно 3-4 раза я следил за ним. В первый я думал о том, чтобы воткнуть нож ему в бок и уйти. Но в тот день с ним был ребенок. Поэтому я ничего не предпринял. В день инцидента, когда Фазиль Мустафа приехал домой, я открыл огонь с расстояния 25-30 метров и затем спокойно ушел домой. Несколько дней спустя я был задержан в Гарадагском районе вместе с Азером", - отметил С.Ширинов.

Во время допроса выяснилось, что магазин автомата подсудимого был полон. Во время инцидента из автомата было выпущено 7 пуль.

Вопрос, который интересовал представителя Фазиля Мустафы, заключался в том, как обвиняемому удалось избежать попадания на камеры видеонаблюдения на месте происшествия. Обвиняемый же связал это с тем, что был разведчиком.

Адвокат Эльчин Садыгов спросил своего подзащитного, осведомлен ли он о политической деятельности Фазиля Мустафы. Ширинов сказал, что не знал Фазиля Мустафу, до момента, когда услышал его речи, которые ему не понравились, и даже не знал, что он депутат.

Обвиняемый Азер Сариджанов после инцидента заплатил Сабухи Ширинову.

В продолжении процесса обвиняемый Эльшад Аскеров дал показания. 40-летний Аскеров до ареста работал таксистом. По его словам, он человек спокойный, миролюбивый. После оскорбительных речей Фазиля Мустафы о религии он решил принять участие в этом деле.

"Мне говорят, что я был в Иране 8 раз. В то время я уволился с работы в нефтяной компании и ездил туда по поводу новой работы. Говорят, что я хотел положить конец политической деятельности Фазиля Мустафы. Меня нельзя наказывать по этому обвинению, но с остальными пунктами, я согласен. Есть государство, закон и если наказания не последует, то везде будет произвол", - заявил Аскеров.

Были оглашены показания обвиняемого следствию.

Аскеров заявил следователю, что Сабухи познакомился с Шириновым в такси.

"Во время разговора мы говорили о религиозной несправедливости. В то время на ум пришел Фазиль Мустафа. Мы обсудили его высказывания. Я увидел, что он тоже недоволен. Позже Сабухи тоже присоединился к делу. Я определил местонахождение дома Фазиля Мустафы. В день инцидента я отвез Сабухи к дому и после обстрела Фазиля отвез его домой. Мы встретились через три дня и поздравили друг друга. По его словам, он выстрелил 9 раз, чему мы были очень рады", - подчеркнул Аскеров.

Председательствующий вернулся к словам обвиняемого о том, что он - миролюбивый человек. Он спросил его, почему он не решил этот вопрос мирным путем. Обвиняемый Аскеров объяснил это тем, что Фазиль Мустафа боялся пуль, а не Бога.

Последним из обвиняемых по этому делу является Эмин Алияров. Алияров ранее работал в правоохранительных органах в звании полковник-лейтенант. Что связывает его с этим делом, так это то, что он дружит с подсудимым Азером Сариджановым, который спрятал в его доме автомат, использованный в преступлении. По словам Э.Алиярова, он не знал, что то, что Сариджанов принес в упаковке, было автоматом.

"Он принес что-то в длинной сумке. Я даже не спросил, что случилось. Он попросил оставить это у себя. Азер был обеспокоен. Я спросил, причину, на что он ответил, что инцидент с Фазилем это их рук дело. Когда ко мне пришла полиция я не знал в чем дело и был шокирован тем, что в моем доме нашли автомат", - заявил Алияров.

Поскольку все обвиняемые дали показания, судья отметил, что на следующем процессе будут допрошены свидетели.

Отметим, что инцидент произошел в марте прошлого года. Ф.Мустафа получил ранения в результате стрельбы из автомата "Калашников" перед своим домом. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Азербайджана, подозреваемые в совершении теракта были задержаны и переданы следствию.

Служба государственной безопасности (СГБ) назвала инцидент террористическим актом. В результате расследования, проведенного службой, обвиняемым было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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