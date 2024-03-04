Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В правоохранительных органах опровергли информацию касательно ИВ Гянджи

Общество Материалы 4 марта 2024 17:10 (UTC +04:00)
В правоохранительных органах опровергли информацию касательно ИВ Гянджи

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В ряде местных СМИ прошла информация о якобы проведении спецоперации в исполнительной власти города Гянджа.

Как сообщили Trend в правоохранительных органах, распространяемая информация не отражает действительность.

В исполнительной власти города Гянджа также опровергли данную информацию.

Отметим, что согласно распространенной информации, якобы были задержаны первый заместитель главы исполнительной власти Гянджи Самед Томуев и другие заместители, а также начальник отдела архитектуры и строительства аппарата главы исполнительной власти Гянджи, главный архитектор Эльхан Мамедов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости