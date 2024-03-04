В правоохранительных органах опровергли информацию касательно ИВ Гянджи

БАКУ /Trend/ - В ряде местных СМИ прошла информация о якобы проведении спецоперации в исполнительной власти города Гянджа.

Как сообщили Trend в правоохранительных органах, распространяемая информация не отражает действительность.

В исполнительной власти города Гянджа также опровергли данную информацию.

Отметим, что согласно распространенной информации, якобы были задержаны первый заместитель главы исполнительной власти Гянджи Самед Томуев и другие заместители, а также начальник отдела архитектуры и строительства аппарата главы исполнительной власти Гянджи, главный архитектор Эльхан Мамедов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!