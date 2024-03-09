Нападающим "Баварии" интересуется "Барселона"

БАКУ /Trend/ - Игрок футбольного клуба "Бавария" Эрик-Максим Шупо-Мотинг летом может сменить клуб.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, камерунским нападающим интересуется "Барселона".

Испанский клуб хочет приобрести 34-летнего футболиста на правах свободного агента. Нападающий, контракт которого с "Баварией" истекает в конце сезона, также получил предложения от клубов Англии, Италии и Саудовской Аравии.

Отметим, что Шупо-Мотинг перешел из "ПСЖ" в "Баварию" на правах свободного агента в октябре 2020 года.

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