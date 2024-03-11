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Минтранспорта Азербайджана об ограничении движения частных автомобилей перед ст. метро "28 Мая"

Общество Материалы 11 марта 2024 17:25 (UTC +04:00)
Минтранспорта Азербайджана об ограничении движения частных автомобилей перед ст. метро "28 Мая"

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Транспортный координационный совет принял решение об ограничении движения частных автомобилей перед одним из главных транспортных узлов столицы - станцией метро "28 Мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом.

Об этом в понедельник Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что целью является создание хаба общественного транспорта для правильной организации функционирования транспортной развязки и пешеходного потока на этом участке.

"Реализация решения будет осуществляться совместно Управлением Государственной дорожной полиции города Баку и Агентством наземного транспорта Азербайджана. С 12 марта на данной территории разрешено движение только общественного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки. Парковочные места на этой территории перестают работать. Отметим, что в течение дня по этой территории проходит 1237 автобусов по 13 различным маршрутам. Одной из улиц Баку с самым большим пешеходным потоком – улицей Пушкина - в часы пик пользуются тысячи людей. Из-за скопления машин затрудняется безопасное передвижение пешеходов. Использование центра города в качестве уличной парковки неэффективно. Здесь действуют подземные пешеходные переходы, а это значит, что на территории, по которой проходит значительное количество людей, приоритет в движении был отдан именно автомобилям. Реализуемые сейчас меры являются составной частью проводимой работы по улучшению работы существующего транспортного узла, обеспечению комфорта и безопасности пешеходов с учетом расположения парков, многочисленных торговых объектов и объектов общественного питания на прилегающей территории, а также с учетом многоцентрового развития Баку", - говорится в сообщении ведомства.

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