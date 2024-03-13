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Международный аэропорт "Нахчыван" передан в подчинение AZAL

Общество Материалы 13 марта 2024 13:09 (UTC +04:00)
Международный аэропорт "Нахчыван" передан в подчинение AZAL

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт "Нахчыван" передан в подчинение Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как сообщает в среду Trend, решение в связи с этим принял Кабинет министров Азербайджана.

Согласно решению, Международный аэропорт "Нахчыван", находящийся в подчинении Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики, передан в подчинение ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

ЗАО "Азербайджанские авиалинии", министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, министерству экономики Азербайджанской Республики и Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения, в соответствии с требованиями законодательства.

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