Крупная технологическая компания Турции начинает работу в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Крупная технологическая компания Турции Bilge Adam, имеющая более чем 27-летний опыт работы в областях разработки программного обеспечения, системной интеграции, технологических услуг, начинает работу в Азербайджане.

Об этом в четверг Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Представители компании в рамках визита в Азербайджан по инициативе Агентства инноваций и цифрового развития в прошлом году в числе 19 ведущих турецких компаний ознакомились с местной бизнес-средой и оценили форматы сотрудничества. В результате этого Bilge Adam откроет здесь свою дочернюю компанию, первоначально начав деятельность в рамках сотрудничества со стипендиальной программой "Technest", реализуемой Агентством инноваций и цифрового развития. Таким образом, компания будет участвовать в проектах, направленных на развитие человеческого капитала в секторе ИКТ, со своими технологическими решениями и сильным академическим составом. Предполагается, что в ближайший период компания расширит свою деятельность и сферу услуг в Азербайджане. Напомним, что 22 февраля состоялась встреча между представителями Агентства инноваций и цифрового развития и компании "Bilge Adam". В ходе обсуждений были определены потенциальные шаги и цели, которые будут предприняты в рамках сотрудничества", - сказали в министерстве.

Отметим, что официальную деятельность в Азербайджане компания "Bilge Adam" в рамках сотрудничества с "Technest" планирует начать с апреля.

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