Подписан Меморандум о Взаимопонимании между Фондом Тюркской Культуры и Наследия и медиа-платформой "Тюркский мир" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Фондом Тюркской Культуры и Наследия и медиа-платформой "Тюркский мир" подписан Меморандум о Взаимопонимании с целью популяризации и освещения на международной арене деятельности Фонда по сохранению культурного наследия тюркских народов, обладающих общими историческими корнями.

Документ подписали президент Фонда Тюркской Культуры и Наследия Актоты Раимкулова и руководитель медиа-платформы "Тюркский мир", заместитель директора международного информационного агентства Trend Руфиз Хафизоглу.

Президент Фонда Тюркской Культуры и Наследия Актоты Раимкулова выразила уверенность в том, что подписанный Меморандум будет способствовать еще большему продвижению и распространению материально-духовного наследия Тюркского мира, а также дальнейшему сближению тюркских народов, проживающих на обширной территории.